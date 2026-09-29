В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Берестейском шоссе

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на Берестейском шоссе в направлении выезда из города

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

"В связи с ДТП на шоссе Берестейском, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева", - говорится в сообщении полиции.

Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбрать альтернативный путь.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки . Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.