В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Берестейском шоссе
В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на Берестейском шоссе в направлении выезда из города
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
"В связи с ДТП на шоссе Берестейском, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева", - говорится в сообщении полиции.
Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбрать альтернативный путь.
Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки . Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.
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