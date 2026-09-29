На Львовщине пограничница устроила бизнес на "пропуске" уклонистов

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области разоблачили 27-летнюю работницу Государственной миграционной службы. Она с сообщником организовала схему незаконной переправки за границу

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews .

Пограничница и ее подельник организовали схему еще в 2024 году. Тогда за 25 тысяч евро злоумышленники пообещали двум братьям помочь незаконно попасть в Венгрию на надувной лодке через реку Тису. Однако мужчин наконец задержали и мобилизовали.

В мае того же года мужчины покинули территорию воинской части, после чего их перевезли в Закарпатье. Злоумышленники снова пообещали им выезд за границу, на этот раз уже за 20 тысяч долларов за двоих.

"Фигуранты уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.