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29 сентября 2026, 19:49

137 погибших гражданских: в суд направили дело командующего российской танковой армией

29 сентября 2026, 19:49
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Сумщины завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего командующего 1-й танковой армией Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Его обвиняют в ведении агрессивной войны во время полномасштабного вторжения России в Украину

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения командующий напрямую ставил боевые задачи подчиненным подразделениям и координировал их действия.

Его подчиненные - около 30 тысяч российских военных - должны были прорвать государственную границу Украины, захватить Сумскую область и создать плацдарм для последующего наступления на Киев.

В состав 1-й танковой армии РФ входили танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерно-саперные и другие подразделения. На их вооружении находились танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", беспилотники, а также ракетные комплексы, в том числе "Искандер-М".

В феврале-марте 2022 года подразделения 1-й танковой армии оккупировали ряд населенных пунктов Сумщины. Российские военные атаковали область из воздуха и обстреливали ее артиллерией.

По данным правоохранителей, в результате боевых действий в Сумской области погибли 137 гражданских людей, среди них восемь детей. Также разрушены и повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В рамках расследования правоохранители установили действовавшие на территории области подразделения российской армии, их численность, вооружение и маршруты движения. Также задокументированы многочисленные военные преступления, совершенные российскими военными во время оккупации части Сумщины.

Командующему 1-й танковой армией РФ инкриминируют ведение агрессивной войны - ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляли следователи УСБУ в Сумской области во взаимодействии с мобильной командой правосудия "Север" Global Rights Compliance. В рамках международного сотрудничества правоохранители проводили мапирование, структурирование и анализ доказательств в уголовном производстве.

Напомним, что Ивано-Франковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 46-летнему губернатору Рязанской области Российской Федерации, находящемуся под санкциями Украины и Европейского Союза из-за причастности к депортации украинских детей.

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