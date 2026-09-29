В Житомирской области поезд сбил насмерть женщину с велосипедом

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла на железнодорожном пути у станции Коростень-Подольский. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, грузовой поезд наехал на женщину, которая двигалась по железнодорожному пути с велосипедом. К сожалению, от полученных травм она погибла.

Правоохранители выяснили, что погибшая - 79-летняя женщина с изъянами слуха. Поэтому она не реагировала на предупредительные сигналы.

"Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киевской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня, который переезжал железнодорожный пешеходный переход на велосипеде.