Во Львовской области на объездной столкнулись легковушки: один погибший и двое травмированных
ДТП произошло 27 сентября около 17:50 на автодороге «Южный объезд города Городок» во Львовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 22-летнего местного жителя и Audi A6, за рулем которой находился 25-летний житель Ровно.
В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте. Травмированного водителя Audi A6 и его 22-летнюю пассажирку госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 24 сентября на Полтавщине легковушка и автобус после столкновения вылетели с дороги. Пострадали два человека.
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