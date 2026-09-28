Фото: полиция

ДТП произошло 27 сентября около 17:50 на автодороге «Южный объезд города Городок» во Львовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 22-летнего местного жителя и Audi A6, за рулем которой находился 25-летний житель Ровно.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте. Травмированного водителя Audi A6 и его 22-летнюю пассажирку госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 24 сентября на Полтавщине легковушка и автобус после столкновения вылетели с дороги. Пострадали два человека.