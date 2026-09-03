Бесплатная томография для ветеранов: что нужно знать военным

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Государство гарантирует участникам боевых действий право на бесплатную компьютерную томографию (КТ) в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Активисты объяснили, как военным воспользоваться этим

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Для прохождения КТ необходимо иметь:

электронное направление от врача;

удостоверение участника боевых действий (УБД).

Получить электронное направление. Для этого следует обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который определит необходимость проведения КТ.

Выборы медицинское учреждение. Обратиться можно в государственную или коммунальную больницу, у которой есть договор с НСЗУ и соответствующее оборудование для проведения КТ.

Записаться на обследование. При записи и прохождении КТ сообщи, что имеешь статус УБД, и предъяви соответствующее удостоверение.

В случае экстренного состояния обследование проводится в соответствии с медицинской ситуацией и не должно зависеть от плановой очереди.

Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.