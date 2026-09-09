Скасували "правило 72 годин": для чоловіків за кордоном змінили правила консульських послуг

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Для чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України, змінилися правила отримання консульських послуг

Про це розповіли у громадській організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Зокрема, скасовано так зване "правило 72 годин" щодо електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Також визначено випадки, коли наявність цього документа взагалі не потрібна для отримання консульської послуги.

Окремо уточнено випадки, коли консул може відмовити у вчиненні консульської дії.

Перед візитом до консульства чоловікам радять перевірити актуальні вимоги та наявність необхідних документів.

Детальніше про зміни, підстави для можливої відмови та те, що варто перевірити перед зверненням до консульства, розповідає юрист ГО "Захист Держави" Денис Стороженко.

Нагадаємо, ГО "Захист Держави" запропонувала зміни до законопроєктів про пільгове розмитнення авто для військових і ветеранів. Зокрема, до законопроєктів №15194 та №15195, які передбачають запровадження нульового розмитнення автомобілів для військовослужбовців та ветеранів.