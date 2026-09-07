В "Дии" заработал онлайн-развод: кто может воспользоваться услугой

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В Украине расторгнуть брак теперь можно онлайн через приложение "Дия". Новая услуга позволяет оформить развод без очередей и личного посещения отдела ГРАГС

Об этом рассказали в общественной организации "Захист Держави", передает RegioNews.

Воспользоваться услугой могут супруги, имеющие общее согласие на расторжение брака и не имеющие общих несовершеннолетних детей.

Для оформления развода один из супругов подает заявление в приложении "Дии". Второй партнер получает уведомление и подтверждает свое согласие посредством "Дия. Подписи".

После этого система автоматически проверяет данные и регистрирует расторжение брака.

За помощью по оформлению услуги или юридической консультацией можно обратиться к специалистам ОО "Захист Держави" в Николаеве по адресу: ул. Шевченко, 42/18.

Специалисты принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон: +38 (066) 004-15-29.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь доверенность только дает право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.