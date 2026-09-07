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07 сентября 2026, 09:12

Растаможку авто для военных и ветеранов хотят изменить: какие правки предлагают

07 сентября 2026, 09:12
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Фото: ГО "Захист держави"
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ОО "Захист Держави" предложила изменения в законопроекты о льготном растаможивании авто для военных и ветеранов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на общественную организацию "Захист Держави".

В ОО предложили изменения в законопроекты №15194 и №15195, предусматривающие введение нулевого растаможивания автомобилей для военнослужащих и ветеранов.

Предложения обсудили во время круглого стола с участием представительницы Хмельницкой областной ячейки ОО "Захист Держави" Оксаны Андрейчик. Автором законопроектов является народный депутат Марьян Заблоцкий.

По словам представителей организации, юристы ОО наработали и подали пакет изменений в Таможенный и Налоговый кодекс Украины. Среди предложенных поправок – расширение круга военнослужащих, которые смогут воспользоваться льготой.

В частности, организация предлагает распространить нулевое растаможивание всех действующих военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, СБУ, ГУР и других военных формирований, а не только на мобилизованных после 24 февраля 2022 года.

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны предлагают сделать льготу постоянной. Речь идет о возможности ввоза одного автомобиля раз в пять лет стоимостью до 30 тысяч евро и до 15 лет.

Отдельно предлагается предусмотреть возможность повторного ввоза автомобиля на льготных условиях, если предыдущий автомобиль военного был уничтожен во время боевых действий.

Также ОО выступает за создание единого реестра для автоматической проверки права на льготы по РНОКПП и VIN-коду, а также за введение трехлетнего запрета на продажу или коммерческое использование таких автомобилей.

Еще одно предложение – разрешить покупку автомобилей с использованием льготы у официальных украинских дилеров, чтобы часть средств оставалась в украинской экономике.

В ОО отмечают, что предложенные изменения должны сделать механизм льготного растаможивания доступным для военных и ветеранов и одновременно минимизировать возможности для злоупотреблений.

Напомним, военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату. Речь идет о 50 000 грн. Право на выплату имеют военные, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям.

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