СБУ обнародовала видео с заместителем командира РДК: адвокат заявил о давлении и угрозах

Скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ведомств.

В ведомстве заявили, что он контактировал с представителями российских спецслужб и якобы получил задание на убийство украинских военнослужащих.

По данным СБУ, Каплунов должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, которое планировало приехать в Украину на День Независимости. Также, по информации спецслужбы, ему предлагали за деньги ликвидировать другие военные силы обороны Украины.

В СБУ заявили, что Каплунов признал факт контактов с представителями ФСБ РФ и сообщил следователям информацию, которая помогла установить других причастных к подготовке преступления.

Ведомство также утверждает, что в его телефоне была обнаружена переписка с представителем российской спецслужбы.

В то же время адвокат Каплунова Тарас Боровский заявил "Украинской правде", что видео было записано под давлением. По его словам, мужчину содержали, пытали и угрожали убийством.

В СБУ сообщили, что Каплунов был отпущен, поскольку он якобы сотрудничал со следствием и предоставил информацию о контактах с ФСБ.

Отдельно в Службе безопасности прокомментировали конфликт между представителями СБУ и ГУР в Киеве. Там заявили, что такая ситуация "точно не должна произойти".

Расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований. В СБУ заявили, что будут способствовать следствию для объективного установления всех обстоятельств происшествия.

Что известно о стрельбе

1 сентября в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса (РДК) появилась информация об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова . Автор сообщения утверждал, что его якобы похитили возле собственного дома. По этому поводу, по утверждению РДК, командование обратилось в ГУР, СБУ и ГБР.

Впоследствии начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил "Суспильному", что опубликовал сообщение об исчезновении Каплунова по собственной инициативе.

Утром 2 сентября СБУ сообщила, что ее сотрудники вместе с ГУР предотвратили теракт , который, по версии спецслужбы, готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения.

В СБУ также заявили, что во время проведения следственных действий в рамках расследования этого теракта на оперативно-следственную группу совершили вооруженное нападение. По данным ведомства, правоохранители применили ответное оружие, в результате чего ранения получили люди, которые сопротивлялись.

В то же время, адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал подробности конфликта между СБУ и ГУР в Киеве. По его словам, СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям. Известно, что трое разведчиков получили ранения.

Стрельба произошла в Днепровском районе Киева, на жилом массиве Березняки.

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