На Одещині безробітний за російські рублі полював на авто українських військових

Фото: СБУ

На Одещині судили чоловіка, який працював на росіян. Він погодився за грошову винагороду вчиняти підпали на їхнє замовлення

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Місцевий безробітний шукав роботу у соцмережах, і тоді його завербували росіяни. Вони запропонували йому гроші за підпали адміністративних будівець та авто українських військових. Чоловік погодився.

За інструкціями росіян чоловік виготив легкозаймисті суміші і спочатку підпалив будівлю місцевої сільради. Відео з пожежею він відправив як "звіт" своєму "російському замовнику". Після цього він підпалив позашляховик ЗСУ, який був залучений до виконання службових завдань.

Правоохоронці затримали агента "по гарячих слідах". Тепер він отримав покарання. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.