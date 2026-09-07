Фото: СБУ

СБУ задержала в Николаевской области еще одного агента агента ФСБ. Им оказался мобилизованный местный житель, корректировавший вражеские ракетно-дроновые удары по подразделениям Сил обороны в Николаевской и Одесской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Находясь в рядах артиллерийской бригады, фигурант наводил вражеские атаки на подразделения Сил обороны в Николаевской и Одесской областях. Свои действия он координировал с представителем военной контрразведки ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Солдат попал в поле зрения окупантов во время пребывания в СОЧ, когда искал заработок в Telegram. После вербовки дезертир вернулся на службу для фиксации локаций складов, техники и сбора данных о командном составе ВСУ. Координаты объектов он отмечал на скриншотах Google Maps.

Киберспециалисты СБУ задокументировали разведдеятельность "крота" и задержали его по месту службы. В ходе обысков у него изъяли смартфон с доказательствами его работы на российскую спецслужбу.

Также сотрудники СБУ провели комплексные меры по обеспечению личного состава Сил обороны в зоне шпионской активности РФ.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Донецкой области очередного агента РФ. Им оказался работник коммунального предприятия из Славянска.