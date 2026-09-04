В Харькове студент поджег дверь квартиры волонтера после якобы звонка от СБУ

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло в августе прошлого года. Студент четвёртого курса собирался на свидание с девушкой, с которой он познакомился в интернете. Когда он пришел по адресу, ему позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился работником СБУ.

Студент рассказал, что его собеседник заявил, что девушка якобы сотрудничает с государством-агрессором, и предложил помочь ее разоблачить. Для этого парень должен был поджечь квартиру и снять это на видео. Парень согласился. Он поджег смесь на полу у двери, после чего она распространилась на входную дверь. Впоследствии он вернулся, снова вылил часть разжигателя на дверь и снял поджог на видео.

В квартире, как оказалось, жил волонтер с женой и сыном. Студент на суде не признал вину. По его словам, он считал телефонного собеседника настоящим сотрудником СБУ и хотел помочь спецслужбе. Моральный и материальный ущерб он возмещал.

Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, что в Татарбунарах Белгород-Днестровского района мужчина поджег квартиру своей жены из-за ревности. В результате пожара никто не пострадал.