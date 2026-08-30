Атака на Одесщину: вражеский удар разрушил склады с продовольствием, есть пострадавшие

В Одессе 50-летний мужчина из охотничьего ружья убил своих родителей и ранил брата, после чего застрелился сам. Событие произошло в одном из многоквартирных домов Киевского района города.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным полиции, после совершенного мужчина забаррикадировался в квартире с оружием. Когда на место прибыли правоохранители, он застрелился.

Раненого брата госпитализировали.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство двух и более человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 28 августа в результате попадания вражеского БпЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар , началась детонация .

Число жертв возросло до 37 человек , среди них – глава общины , погибший во время спасательной операции. 30 августа в Киевской области объявили День траура.

Президент прокомментировал ход ликвидации последствий российского удара и детонации боеприпасов в селе Мила Киевской области. Зеленский подчеркнул, что количество жертв не окончательно, поскольку разбор завалов на месте взрывов продолжается.