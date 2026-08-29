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Смертельное ДТП произошло утром 29 августа, около 10:00, на улице Черновола в Самборе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW сбил 59-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. За рулем легковушки находился сотрудник одного из подразделений полиции Львовщины.

Досудебное расследование по делу будет проводить Госбюро расследований. Также в Нацполиции области было назначено служебное расследование.

В областной полиции подчеркнули, что заинтересованы в полном, всестороннем и беспристрастном установлении всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 27 августа около 17:20 на Львовщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пассажир погиб на месте, водителя госпитализировали.