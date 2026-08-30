Четвертые сутки атак на Киев: в Голосеевском районе ликвидировали пожар после утреннего обстрела

Фото: ГСЧС

Российские войска утром в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в нежилом здании

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Спасатели ликвидировали возгорание на площади в 3000 квадратных метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС призывали жителей и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при атаке немедленно направляться к укрытиям.

Напомним, вечером 28 августа в результате попадания вражеского БпЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар , началась детонация .

Число жертв возросло до 37 человек , среди них – глава общины , погибший во время спасательной операции. 30 августа в Киевской области объявили День траура.

Президент прокомментировал ход ликвидации последствий российского удара и детонации боеприпасов в селе Мила Киевской области. Зеленский подчеркнул, что количество жертв не окончательно, поскольку разбор завалов на месте взрывов продолжается.