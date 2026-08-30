Кровавая драма в Одессе: мужчина расстрелял родителей, ранил брата и покончил с собой
В Одессе 50-летний мужчина из охотничьего ружья убил своих родителей и ранил брата, после чего застрелился сам. Событие произошло в одном из многоквартирных домов Киевского района города
Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews .
По данным полиции, после совершенного мужчина забаррикадировался в квартире с оружием. Когда на место прибыли правоохранители, он застрелился.
Раненого брата госпитализировали.
Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство двух и более человек.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.