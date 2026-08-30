На Херсонщине в результате атак вражеских дронов погибли три человека и 17 получили ранения
Российские войска продолжают атаковать Херсонщину беспилотниками. В результате ударов трое гражданских погибли, еще 17 человек получили ранения
Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .
В Корабельном районе Херсона в результате сброса взрывчатки с российского дрона 44-летний мужчина получил осколочные ранения туловища и перелом ноги. 66-летний мужчина погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью.
В результате еще одной атаки российского FPV-дрона погиб 54-летний мужчина.
Еще один удар из вражеского БПЛА привел к ранению 74-летнего херсонца. Его госпитализировали с огнестрельными осколочными ранениями ног.
Также российский беспилотник атаковал двух работников коммунального предприятия. 41-летний и 48-летний мужчины получили акубаротравмы и острую реакцию на стресс. После оказания медицинской помощи они будут лечиться амбулаторно.
Кроме того, в результате попадания FPV-дрона в частный автомобиль 36-летняя женщина и 69-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы.
В целом российские атаки повлекли за собой повреждения жилых домов, автомобилей и гражданской инфраструктуры.
Напомним, что в Одессе 50-летний мужчина из охотничьего ружья убил своих родителей и ранил брата, после чего застрелился сам. Событие произошло в одном из многоквартирных домов Киевского района города.