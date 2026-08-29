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29 августа 2026, 10:58

На Киевщине из-за детонации на складах погиб глава Дмитриевской громады

29 августа 2026, 10:58
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Фото: ОВА
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В результате российской атаки на Киевщину погиб глава Дмитриевской поселковой громады Бучанского района Тарас Дидич

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, передает RegioNews.

"Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям. Потому что не мог иначе", – отметил министр.

По его словам, "более 30 лет, с 1994-го, Тарас Тарасович возглавлял громаду, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не покинул их и во время российской оккупации – был на месте, поддерживал и помогал, держал громаду в один из самых страшных периодов".

"Мы много работали вместе и немало успели реализовать для громады. Тараса Тарасовича очень не будет хватать всей Киевщине", – добавил Калашник.

Напомним, вечером 28 августа в результате попадания вражеского БПЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар, началась детонация. С места происшествия экстренно эвакуировали более 200 человек.

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