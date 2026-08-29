Фото: ОВА

Ночью 29 августа российские войска сознательно направили ударный беспилотник на территорию больницы в Сумах

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Вражеский дрон попал в спецтранспорт, припаркованный возле медучреждения. Повреждены две "скорые", гражданский автомобиль и вход в больницу.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

"Автомобили имели четкую маркировку. россияне видели, куда направляли удар. Это очередное сознательное преступление россии против тех, кто спасает жизнь", -– подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ночью 29 августа российские войска нанесли массированный удар по югу Одесской области. Уничтожены грузовики с зерном, погибли и ранены.