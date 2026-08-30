Атака на Одещину: ворожий удар зруйнував склади з харчами, є постраждалі

В Одесі 50-річний чоловік із мисливської рушниці вбив своїх батьків та поранив брата, після чого застрелився сам. Подія сталася в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста.

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними поліції, після скоєного чоловік забарикадувався у квартирі зі зброєю. Коли на місце прибули правоохоронці, він застрелився.

Пораненого брата госпіталізували.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство двох і більше людей.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація.

Кількість жертв зросла до 37 людей, серед них – голова громади, який загинув під час рятувальної операції. 30 серпня на Київщині оголосили День жалоби.

Президент прокоментував перебіг ліквідації наслідків російського удару та детонації боєприпасів у селі Мила на Київщині. Зеленський наголосив, що кількість жертв не остаточна, оскільки розбір завалів на місці вибухів досі триває.