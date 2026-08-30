Оккупанты 30 раз обстреляли Донетчину: в Славянске и Краматорске спасатели тушили масштабные пожары

Фото: Нацполиция

Российские войска в течение суток 30 раз атаковали Донецкую область. В результате обстрелов возникли пожары в жилых домах. Спасатели ликвидировали четыре возгорания

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

В Славянске из-за российского обстрела загорелись балконы и квартиры на 5–7 этажах девятиэтажки.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, однако из-за угрозы повторных обстрелов были вынуждены приостановить работы.

Утром 30 августа в Краматорске российский FPV-дрон попал в пятиэтажный жилой дом. Загорелась кровля и два балкона на четвертом и пятом этажах. Пожарные ликвидировали пожар на площади 600 квадратных метров.

Еще один обстрел повредил 14-этажный многоквартирный дом. В результате удара загорелась квартира на 13-м этаже. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, во всех этих случаях люди не пострадали.

Напомним, что российские войска продолжают атаковать Херсонщину беспилотниками. В результате ударов трое гражданских погибли, еще 17 человек получили ранения.