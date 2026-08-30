В Киеве из-за ликвидации пожара в Шевченковском районе ограничено движение и изменен маршрут автобуса
В Шевченковском районе Киева идет ликвидация пожара в нежилом здании. Из-за этого движение транспорта на улице Загоровской частично затруднено - от перекрестка с улицей Овручской.
Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .
По данным КГГА, в связи с перекрытием движения автобус №31 временно сменил маршрут. Он курсирует по улице Загоровской по улице Овручской, без заезда на улицу Татарскую, после чего продолжает движение по собственной схеме.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что экстренные службы работают на месте пожара.
В то же время в Голосеевском районе из-за падения обломков БПЛА поврежден фасад двухэтажного здания кафе.
По словам Кличко, пожара и пострадавших нет.
Водителей призывают учитывать ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, что российские войска утром в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в нежилом здании.