В Киеве из-за ликвидации пожара в Шевченковском районе ограничено движение и изменен маршрут автобуса

Фото: КГГА

В Шевченковском районе Киева идет ликвидация пожара в нежилом здании. Из-за этого движение транспорта на улице Загоровской частично затруднено - от перекрестка с улицей Овручской.

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .

По данным КГГА, в связи с перекрытием движения автобус №31 временно сменил маршрут. Он курсирует по улице Загоровской по улице Овручской, без заезда на улицу Татарскую, после чего продолжает движение по собственной схеме.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что экстренные службы работают на месте пожара.

В то же время в Голосеевском районе из-за падения обломков БПЛА поврежден фасад двухэтажного здания кафе.

По словам Кличко, пожара и пострадавших нет.

Водителей призывают учитывать ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что российские войска утром в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в нежилом здании.