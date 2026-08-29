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Число жертв масштабной детонации и пожара, вызванных вражеской атакой в Бучанском районе, возросло до 37 человек

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

На месте продолжают непрерывно работать спасатели и экстренные службы.

В субботу, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура. В знак скорби на всей территории региона будут приспущены Государственные флаги Украины, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий и громкое исполнение музыки.

Напомним, в селе Мила Бучанского района идет ликвидация последствий вражеского удара по складу с последующей детонацией взрывоопасных предметов. Ранее сообщалось о 27 погибших.

Полиция организовала временную схему проезда по участку трассы М-06 Киев – Чоп.