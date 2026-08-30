В Харьковской области враг ударил "Искандером-М" по забегу "Шаную воинов": погиб полицейский
На Харьковщине полиция расследует обстоятельства гибели полицейского в результате российского ракетного удара по территории, где проходил ежегодный забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины"
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Мероприятие проходило 29 августа в селе Наталино Берестинского района. Его организовала Наталинская сельская военная администрация.
Утром российские военные нанесли по территории проведение мероприятия ракетного удара с применением "Искандер-М". В результате атаки погиб полицейский, еще два человека пострадали.
30 августа следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Напомним, что 29 августа около 12:30 российские войска нанесли удар по девятиэтажному дому в одном из спальных районов на окраине Славянска .