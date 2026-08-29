Кейс с тем, как Федоров едет работать советником к министру обороны Италии – пример, почему нельзя брать себе в политтехнологи всякую развлекательную шушеру с каналов олигархов

Кейс с тем, как Федоров едет работать советником к министру обороны Италии – пример, почему нельзя брать себе в политтехнологи всякую развлекательную шушеру с каналов олигархов

Фото: Михаил Федоров / Facebook

Теперь ряд людей считают, что Федоров сбежал и будет давить в Италии виноград как Челентано, рассекать на кабриолете в Венецию с Джорджией Мелони назло Насте и попивать просекко на виллах Форте-деи-Марми.

Предложение Гвидо Крозетто появилось где-то в 20-х числах июля. У Федорова было два публичных видео-интервью с большими просмотрами и нигде не была проработана эта история. Я даже удивлена, что раньше рассказывали, что уж на ком-ком, а на пиарщиках Михаил Альбертович не экономит.

Ведь можно же было описать, что это за формат работы такой: очно, заочно, дистанционно – и как именно человек призывного возраста поедет в Рим, если надо будет.

Согласию на это предложение предшествовало нашумевшее видео о выборах во время войны. Правда, оказалось, что инфраструктура для этих выборов не готова. И даже Федоров во времена руководства МО – не особо вносил предложения, что делать с военнослужащими и их избирательными правами.

Два. Отказ называть имена, кто там у нас коррупционер. "Пусть журналисты-расследователи это ищут".

Три. Еще одно интервью с заявлением, что мы проигрываем войну, хотя еще два месяца назад выигрывали.

Четыре. Пресс-секретарь Федорова в чате с прессой заявила, что шеф будет консультировать министра обороны Италии Гвидо Крозетто, но остается жить и работать в Киеве. Ох уж эти чатики для анонимных то ли алкоголиков, то ли медиа – сколько треша они вносят.

Пять. Его приглашают на ВСК по вопросам Миндича, но кто знает, увидим ли мы его там 31.08. Потому что это надо называть имена, а он явно не готов.

Итог? Так и непонятно, как же будет работать бывший чиновник. И может ли человек с доступом к чувствительной информации в Украине – консультировать иностранное правительство.

Да и собственно, эти куцые попытки объяснить то, что можно было нормально откоммуницировать еще месяц назад – так и не отделяют от тела Федорова стереотипы об Италии. Те самые, где пляжи, песок, Венецианский кинофестиваль и шопинг в Милане.

Увольняйте политтехнологов, пока рейтинг не стал минус тридцать.