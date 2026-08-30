Удар по Павлограду: враг обстрелял частный сектор, пострадал местный житель
Российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки пострадал один человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, враг попал по территории частного домовладения.
Ранение получил 46-летний мужчина.
Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Напомним, что российские войска продолжают атаковать Херсонщину беспилотниками. В результате ударов трое гражданских погибли, еще 17 человек получили ранения.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Киеве и области на маршруты выезжают специальные "фантомные патрули"
30 августа 2026, 17:12Из-за ДТП на перекрестке в Печерском районе Киева затруднено движение транспорта
30 августа 2026, 16:40Атака дронов на Киевщину: вспыхнули пожары в двух районах, два человека получили ранения
30 августа 2026, 16:13Оккупанты 30 раз обстреляли Донетчину: в Славянске и Краматорске спасатели тушили масштабные пожары
30 августа 2026, 15:48В Киеве из-за ликвидации пожара в Шевченковском районе ограничено движение и изменен маршрут автобуса
30 августа 2026, 15:07Минус "Панцирь-С1", РЛС и составы БПЛА: Силы обороны мощно ударили по военным целям РФ
30 августа 2026, 14:47Из-за ДТП на Берестейском проспекте в Киеве образовалась мощная пробка на выезд из города
30 августа 2026, 14:08Четвертые сутки атак на Киев: в Голосеевском районе ликвидировали пожар после утреннего обстрела
30 августа 2026, 13:20На Херсонщине в результате атак вражеских дронов погибли три человека и 17 получили ранения
30 августа 2026, 12:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все блоги »