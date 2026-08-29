В Киевской области на трассе М-06 организовали проезд одной полосой

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Полиция организовала временную схему проезда по участку трассы М-06 Киев – Чоп, где полностью перекрывали движение

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошинский, передает RegioNews.

Проезд по обоим направлениям (как в сторону Киева, так и в сторону Житомира) будет осуществляться одной полосой правой части автодороги в направлении Житомира.

На месте дежурят полицейские, регулирующие транспортный поток, а также работающие профильные службы.

Водителей призывают быть внимательными и неукоснительно следовать указаниям патрульных.

Напомним, в селе Мила Бучанского района идет ликвидация последствий вражеского удара по складу с последующей детонацией взрывоопасных предметов.