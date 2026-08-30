Минус "Панцирь-С1", РЛС и составы БПЛА: Силы обороны мощно ударили по военным целям РФ

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Силы обороны Украины 29 августа и в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских войск. В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию, пункты управления и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .

По данным Генштаба, украинские силы поразили состав БПЛА подразделения "Рубикон" в Харцызске и пункт управления беспилотниками российских войск в районе Млечного Донецкой области.

В Луганской области поражены пункты управления российских войск в Суходольске.

Также украинские военные поразили склады материально-технических средств в Бердянском и Горняке Донецкой области, а также в Красносельском во временно оккупированном Крыму.

В Кадиевке в Луганской области поражен склад боеприпасов российских войск.

Отдельно Силы обороны поразили радиолокационную станцию россиян в Павличах Брянской области.

Кроме того, по результатам анализа дополнительных данных, Генштаб подтвердил уничтожение 27 августа зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Клетни Брянской области РФ.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям России продолжается.

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей оккупантов на временно оккупированных территориях и в РФ.