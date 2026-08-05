Зеленский провел заседание СНБО по планам устойчивости: что известно

Фото: Вододимир Зеленский/ телеграмм

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководители городов и общин будут нести персональную ответственность за выполнение планов устойчивости и подготовку к зимнему периоду

Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает RegioNews .

По словам Зеленского, в отдельных городах и регионах есть отставание в выполнении определенных мер.

"К сожалению, есть отставание в части городов и регионов. Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости", - подчеркнул президент.

Он отметил, что государство определило три ключевых приоритета для прохождения зимы:

усиление защиты критической инфраструктуры;

обеспечение достаточного количества и надлежащего качества укрытий и бомбоубежищ;

увеличение антибалистических способностей.

Глава государства также поблагодарил представителей местной власти, которые, по его словам, ответственно относятся к безопасности людей и подготовке общин к возможным вызовам.

"Благодарен тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что часть украинских общин отстает в подготовке к осенне-зимнему периоду, в связи с этим возможны кадровые выводы.