04 апреля 2026, 13:45

В Тернополе создали Раду Действий: к экспертной платформе присоединились 12 специалистов

Фото: ОО "Захист держави"
Тернопольский центр общественной организации "Захист держави" запустил новый проект – Раду Действий. Это экспертная площадка, объединившая специалистов из разных отраслей: от образования и права до бизнеса и волонтерства

Об этом сообщается на странице организации в Facebook, передает RegioNews.

Целью платформы является разработка стратегических рекомендаций и системная работа по актуальным вызовам региона. Участники планируют проводить регулярные встречи по наработке решений, которые будут оформляться в виде резолюций и будут направляться в органы государственной власти и местного самоуправления.

В состав Рады Действий вошли:

  • Владимир Кравец – профессор, член-корреспондент АПН Украины;
  • Вадим Боярский – Шумский городской голова;
  • Андрей Говера – священнослужитель;
  • Сергей Захарчишин – директор ООО "Тервикнопласт", глава областной федерации работодателей;
  • Ростислав Лукашов – юрист, директор ООО "Константа Юргруп";
  • Геннадий Яворский – глава редакционной коллегии при ОГА;
  • Владислав Авдеенко – адвокат, директор ООО "Биоэнергопродукт";
  • Ирина Колодка – преподавательница и депутат Бережанского горсовета;
  • Виктор Глова – ветеран и предприниматель;
  • Владимир Мосейко – волонтер, председатель ОО "Десантно-казацкий рой";
  • Владимир Мариновский – общественный деятель, волонтер и футбольный функционер;
  • Игорь Яворский – футбольный тренер, мастер спорта Украины.
Виталий Мариновский

Как отметил руководитель тернопольского отделения ОО "Захист держави" Виталий Мариновский, создание совета является логическим продолжением годовой деятельности организации. Ожидается, что привлечение опытных практиков поможет сделать работу команды более значимой и результативной.

Напомним, во Львовской ячейке ОО "Защита государства" начало работу новое направление – "Ветеран в команде". Его цель – помочь ветеранам полноценно интегрироваться в гражданскую жизнь через трудоустройство и поддержку.

03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »