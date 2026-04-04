Тернопольский центр общественной организации "Захист держави" запустил новый проект – Раду Действий. Это экспертная площадка, объединившая специалистов из разных отраслей: от образования и права до бизнеса и волонтерства

Целью платформы является разработка стратегических рекомендаций и системная работа по актуальным вызовам региона. Участники планируют проводить регулярные встречи по наработке решений, которые будут оформляться в виде резолюций и будут направляться в органы государственной власти и местного самоуправления.

В состав Рады Действий вошли:

Владимир Кравец – профессор, член-корреспондент АПН Украины;

Вадим Боярский – Шумский городской голова;

Андрей Говера – священнослужитель;

Сергей Захарчишин – директор ООО "Тервикнопласт", глава областной федерации работодателей;

Ростислав Лукашов – юрист, директор ООО "Константа Юргруп";

Геннадий Яворский – глава редакционной коллегии при ОГА;

Владислав Авдеенко – адвокат, директор ООО "Биоэнергопродукт";

Ирина Колодка – преподавательница и депутат Бережанского горсовета;

Виктор Глова – ветеран и предприниматель;

Владимир Мосейко – волонтер, председатель ОО "Десантно-казацкий рой";

Владимир Мариновский – общественный деятель, волонтер и футбольный функционер;

Игорь Яворский – футбольный тренер, мастер спорта Украины.

Как отметил руководитель тернопольского отделения ОО "Захист держави" Виталий Мариновский, создание совета является логическим продолжением годовой деятельности организации. Ожидается, что привлечение опытных практиков поможет сделать работу команды более значимой и результативной.

