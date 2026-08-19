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19 серпня 2026, 11:47

Одеса ризикує залишитися без тепла: 43 модульні котельні досі не будують

19 серпня 2026, 11:47
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Одесі – критична ситуаця з підготовкою до опалювального сезону. Станом на середину серпня роботи зі встановлення блочно-модульних котелень фактично не розпочалися

Про це у зверненні заявив керівник Одеського обласного осередку ГО "Захист Держави" Олексій Земляний, передає RegioNews.

За його словами, у межах реалізації планів стійкості регіонів Одеська область отримала понад 187,5 млн грн на будівництво 43 блочно-модульних котелень. Граничний строк їхнього введення в експлуатацію – 1 жовтня 2026 року.

Водночас, як стверджує Земляний, станом на середину серпня будівельні роботи на об’єктах не розпочалися, проектно-кошторисна документація відсутня, а інформації про проведення відкритих тендерів чи аукціонів у системі Prozorro немає.

"Тобто до опалювального сезону залишилося зовсім небагато часу, а реалізація цього напрямку в Одесі фактично не стартувала", – заявив він.

В організації зазначають, що в інших регіонах України вже встановлюють блочно-модульні котельні та створюють резервні джерела теплопостачання.

У зв’язку з цим Одеський осередок ГО "Захист Держави" розпочав збір підписів під зверненням до Кабінету Міністрів та РНБО. В організації закликають перевірити ситуацію та оцінити діяльність представників Одеської ОВА щодо виконання плану стійкості та будівництва котелень.

Збір підписів триватиме 19-21 серпня.

Долучитися до збору підписів можна в офісах ГО "Захист Держави" в Одесі:

  • вул. Сегедська, 8;
  • пров. Івана Луценка, 21/23, бізнес-центр "Ольвія" (вхід із Грецької площі).

Нагадаємо, Тернопільський осередок громадської організації "Захист держави" запустив новий проєкт – Раду Дій. Це експертний майданчик, який об’єднав фахівців із різних галузей: від освіти та права до бізнесу й волонтерства.

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