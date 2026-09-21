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21 сентября 2026, 17:28

На Днепропетровщине полиция разоблачила схему переправки военнообязанных за границу

21 сентября 2026, 17:28
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепропетровской области полицейские разоблачили 55-летнего мужчину, который, по данным следствия, организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. За свои услуги он получал до 8500 долларов

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным полиции, фигурант организовывал незаконное оформление документов, готовил необходимый пакет и способствовал беспрепятственному выезду военнообязанных за пределы Украины.

17 сентября следователи провели обыски в автомобиле мужчины и по месту жительства в Днепровском районе.

В ходе следственных действий правоохранители задокументировали факт получения им 8400 долларов за содействие в незаконной переправке через государственную границу военнообязанного мужчины.

Кроме того, во время обысков полицейские изъяли документацию на мужчин, черновые записи, предмет, похожий на пистолет, предмет, похожий на автомат, два разрешения на оружие и патроны.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также других лиц, причастных к организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении врачу-невропатологу коммунальной больницы и двум его сообщникам, организовавшим масштабный бизнес по торговле инвалидностью.

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