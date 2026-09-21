В Житомире мусоровоз насмерть сбил 23-летнюю девушку на придомовой территории

Фото: полиция Житомирской области

В Житомире утром 19 сентября произошло смертельное ДТП. На улице Большой Бердичевской водитель мусоровоза наехал на пешеходку. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, ДТП произошло около 5:20. 53-летний житель Житомира, управляя мусоровозом Ford Trucks и двигаясь по придомовой территории, совершил наезд на пешеходку.

В результате ДТП женщина получила травмы, от которых погибла.

Следователи полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, что в селе Охматков Млиновской общины произошло ДТП , в результате которого пострадали две малолетние сестры. 24-летний водитель мотоцикла Viper наехал на детей, ехавших на велосипеде в попутном направлении.