В Хмельницкой области разоблачили женщину с братом в багажнике

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Правоохранители остановили авто, но сначала водитель прибавил скорости и попытался скрыться под пограничниками. Однако машину, наконец, все равно остановили. 44-летний мужчина был за рулем, рядом с ним была его 39-летняя жена. Однако оказалось, что "в лодке был третий": брат женщины прятался в багажнике.

"Было установлено, что женщина организовывала "путешествие" вне пунктов пропуска для мужа и брата. В дальнейшем они планировали незаконно пересечь государственную границу, переплыв Днестр", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.