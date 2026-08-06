В Одесі ТЦК напали на 19-річного хлопця зі сльозогінним газом та побили ногами
У місцевих каналах поширюють відео з Одеси. На кадрах чоловіки у формі вторглись до салону таксі та почали агресивно поводитись з 19-річним хлопцем
Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.
Як кажуть в одеських каналах, 19-річний хлопець їхав у таксі з супутницею. На відео можна побачити, що чоловіки у формі вторглись до салону, залили очі хлопця сльозогінним газом, а також били його ногами. При цьому він говорив їм про свій вік.
Слід зазначити, що офіційних коментарів від Одеського ТЦК та СП наразі немає.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині стався інцидент з ТЦК. Омбудсману з прав людини повідомили, що 61-річного чоловіка прикували до авто наручниками.
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