СБУ разоблачила уклониста, корректировавшего удары по Славянску

Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ задержала мужчину, который работал на россиян. Мужчина приводил управляемые авиабомбы и ударные дроны рашистов на Славянском направлении.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Россияне завербовали местного жителя, уклонявшегося от мобилизации. Его нашли после его антиукраинских комментариев в социальных сетях. После вербовки он заувалированно спрашивал у жены, не знает ли она о местах сосредоточения украинских войск.

Все данные он накапливал на своем телефоне, а затем передавал россиянам "отчеты". Известно, что он был с ними на связи из-за "куратора" из Объединенного стратегического командования московского военного округа.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.