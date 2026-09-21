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21 сентября 2026, 15:05

СБУ разоблачила уклониста, корректировавшего удары по Славянску

21 сентября 2026, 15:05
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Фото: СБУ
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В Донецкой области СБУ задержала мужчину, который работал на россиян. Мужчина приводил управляемые авиабомбы и ударные дроны рашистов на Славянском направлении.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Россияне завербовали местного жителя, уклонявшегося от мобилизации. Его нашли после его антиукраинских комментариев в социальных сетях. После вербовки он заувалированно спрашивал у жены, не знает ли она о местах сосредоточения украинских войск.

Все данные он накапливал на своем телефоне, а затем передавал россиянам "отчеты". Известно, что он был с ними на связи из-за "куратора" из Объединенного стратегического командования московского военного округа.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.

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