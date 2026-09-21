В Харьковской области правоохранители разоблачили государственного исполнителя на взятке

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разоблачили 44-летнего государственного исполнителя, который, по данным следствия, требовал неправомерную выгоду за содействие в проведении исполнительных действий. В целом чиновник получил 800 долларов и 2000 гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как установили в ходе досудебного расследования полицейские, в ноябре 2025 года к государственному исполнителю обратился представитель взыскателя по поводу обжалования оценки части квартиры и ее дальнейшей реализации.

По данным следствия, 44-летний чиновник сообщил, что может помочь в решении этих вопросов, однако за это требовал 1000 долларов.

В дальнейшем во время нескольких встреч и телефонных разговоров государственный исполнитель высказывал требования по передаче средств при содействии в проведении новой оценки недвижимости, возвращении исполнительного листа, повторном открытии исполнительного производства и последующей реализации имущества.

В январе 2026 года мужчина передал чиновнику 200 долларов и 2000 гривен. В феврале он передал еще 100 долларов, а в апреле – дополнительно 200 долларов.

В августе государственный исполнитель, по данным следствия, уведомил о необходимости передать дополнительные средства. 8 сентября на встрече заявитель передал ему еще 300 долларов.

Полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области задокументировали факт получения неправомерной выгоды и задержали чиновника.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также с конфискацией имущества.

Напомним, что в Звенигородке Черкасской области полицейские задокументировали попытку подкупа милиционера.