Экс-первого заместителя директора "Украэроруха" приговорили к 5 годам: суд взыскал с него 70 млн грн

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Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews .

Коллегия судей ВАКС признала бывшего первого заместителя директора ГП "Украэрорух" виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, а также лишение права в течение трех лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных учреждениях и предприятиях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, назначен штраф в размере 12 750 гривен.

В то же время суд уволил обвиняемого от наказания в связи с истечением сроков давности. Такое решение принято из части 4 статьи 74 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно ВАКС рассмотрел гражданский иск Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины. Суд частично его удовлетворил и постановил взыскать с бывшего чиновника 70 млн. гривен в пользу предприятия.

Также суд оставил в силе арест на автомобиль Toyota Sequoia и прицеп, принадлежащий обвиняемому. Арест на имущество был наложен для обеспечения возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Апелляционную жалобу можно подать через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, что в Одессе инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении в служебной халатности во время ремонта укрытия в детском саду.