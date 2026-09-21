13:15  21 сентября
Лев травмировал ребенка на Полтавщине: ветеринару сообщили о подозрении
12:58  21 сентября
Во Львовской области на территории заброшенного здания погиб 16-летний парень
07:46  21 сентября
В лесу на Киевщине мужчина нашел гранату РГД-5, прикрепленную к дереву
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2026, 16:59

Привязали к колонне и били стволом в лицо: идентифицирован оккупант, который пытал жителя Бучи в марте 2022 года

21 сентября 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Украинские правоохранители установили российского военнослужащего, который, по данным следствия, во время оккупации Бучи в марте 2022 года издевался над местным жителем и угрожал ему расстрелом. Мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора подозрение объявили заместителю командира боевой машины — наводчику-оператору 6-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-швитмовой армии.

По данным следствия, 8 марта 2022 российские военные задержали в Буче местного жителя. Мужчину силой раздели до пояса, привязали к колонне и в течение 20-30 минут били руками, ногами и тупыми предметами по разным частям тела.

Во время издевательств над другими военными присоединился подозреваемый. По версии следствия, он ударил потерпевшего стволом автоматического оружия в лицо.

После этого, как отмечают правоохранители, российский военный силой вставил ствол автомата мужчине в рот и угрожал его расстрелять.

Подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают устанавливать других российских военнослужащих, причастных к преступлениям против гражданского населения во время оккупации Бучи.

Напомним, что ране заочно осудили российского военного, который во время оккупации Киевщины убил гражданского и совершал другие преступления против мирного населения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты пытки Киевская область Буча
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Ровно полиция сообщила о подозрении мужчине, который поджег кроссовер на стоянке
21 сентября 2026, 17:57
В Киеве прокуратура через суд требует взыскать с поставщиков 2 млн грн за завышенные цены на свет
21 сентября 2026, 17:47
На Днепропетровщине полиция разоблачила схему переправки военнообязанных за границу
21 сентября 2026, 17:28
В Житомире мусоровоз насмерть сбил 23-летнюю девушку на придомовой территории
21 сентября 2026, 16:45
В Хмельницкой области разоблачили женщину с братом в багажнике
21 сентября 2026, 16:40
В Харькове полиция задержала рецидивиста за разбойное нападение и покушение на убийство
21 сентября 2026, 16:25
В Харьковской области правоохранители разоблачили государственного исполнителя на взятке
21 сентября 2026, 15:59
Экс-первого заместителя директора "Украэроруха" приговорили к 5 годам: суд взыскал с него 70 млн грн
21 сентября 2026, 15:47
На Житомирщине в результате вражеских атак вспыхнули пожары на двух АЗС
21 сентября 2026, 15:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »