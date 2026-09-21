Привязали к колонне и били стволом в лицо: идентифицирован оккупант, который пытал жителя Бучи в марте 2022 года

Фото: Офис Генерального прокурора

Украинские правоохранители установили российского военнослужащего, который, по данным следствия, во время оккупации Бучи в марте 2022 года издевался над местным жителем и угрожал ему расстрелом. Мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора подозрение объявили заместителю командира боевой машины — наводчику-оператору 6-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-швитмовой армии.

По данным следствия, 8 марта 2022 российские военные задержали в Буче местного жителя. Мужчину силой раздели до пояса, привязали к колонне и в течение 20-30 минут били руками, ногами и тупыми предметами по разным частям тела.

Во время издевательств над другими военными присоединился подозреваемый. По версии следствия, он ударил потерпевшего стволом автоматического оружия в лицо.

После этого, как отмечают правоохранители, российский военный силой вставил ствол автомата мужчине в рот и угрожал его расстрелять.

Подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают устанавливать других российских военнослужащих, причастных к преступлениям против гражданского населения во время оккупации Бучи.

Напомним, что ране заочно осудили российского военного, который во время оккупации Киевщины убил гражданского и совершал другие преступления против мирного населения.