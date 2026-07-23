В Хмельницкой области ТЦК приковали отца военного наручниками к авто

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В Хмельницкой области произошел инцидент с участием военных ТЦК. Теперь будет проводиться проверка

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, передает RegioNews.

Как рассказал Дмитрий Лубинец, военный ВСУ рассказал об инциденте, который произошел с его 61-летним отцом. В сети распространяют информацию о том, что 61-летнего мужчину якобы приковали к автомобилю, применили физическую силу и газовый баллончик. Это произошло во время мер, "связанных с мобилизацией".

Представительница Уполномоченного уже пообщалась с пострадавшим мужчиной. С ним все хорошо, он самостоятельно обратился к врачу. Теперь Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

"Каждый новый инцидент лишь усиливает общественный запрос на прозрачность, законность и эффективный контроль. Доверие к мобилизационным мерам нужно восстанавливать немедленно, а для этого недостаточно реагировать только на отдельные инциденты", – говорит Уполномоченный по правам человека.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.