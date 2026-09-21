На Житомирщине в результате вражеских атак вспыхнули пожары на двух АЗС

Фото: ГСЧС

В Звягельском районе Житомирщины в результате российской атаки 21 сентября возникли пожары на двух автозаправочных станциях

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Из-за угрозы повторных ударов спасатели вынуждены были временно прекращать работы и отходить в безопасные места. После снижения угрозы они продолжили тушение.

Все пожары ликвидированы.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что российские войска продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры Житомирщины . В этот раз под удар попала автозаправочная станция на трассе М-06 в пригороде Звягеля.