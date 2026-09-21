На Житомирщине в результате вражеских атак вспыхнули пожары на двух АЗС
В Звягельском районе Житомирщины в результате российской атаки 21 сентября возникли пожары на двух автозаправочных станциях
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Из-за угрозы повторных ударов спасатели вынуждены были временно прекращать работы и отходить в безопасные места. После снижения угрозы они продолжили тушение.
Все пожары ликвидированы.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что российские войска продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры Житомирщины . В этот раз под удар попала автозаправочная станция на трассе М-06 в пригороде Звягеля.
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