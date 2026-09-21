На Запорожье ВСУ разрушили мосты, по которым российские военные перебрасывали технику

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Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам в районе Пологов на Гуляйпольском направлении. Эти переправы российские войска использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов в направлении Орехова

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШУ ВСУ, передает RegioNews.

В результате ударов, по утверждению украинских военных, российская логистика на этом участке стала сложнее. Возможности опрокидывать силы и снабжать подразделения крупногабаритной техникой были ограничены.

Поэтому российские войска, по данным корпуса, начали чаще использовать мототехнику, которая более уязвима для украинских средств поражения.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что 20 сентября и в ночь на 21 сентября украинские военные нанесли удары по вражеским объектам. Среди них – радиолокационная станция врага.