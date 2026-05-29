На оккупированной Херсонской области россияне угрожали 17-летнему украинцу мобилизацией
С оккупированной Херсонщины удалось спасти 17-летнего парня. Кафиры угрожали его мобилизовать
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.
Как рассказал Александр Прокудин , на оккупированной территории 17-летнего парня несколько раз обыскали русские солдаты. В частности, проверяли его телефон. Его заставили получить российский паспорт и угрожали за неявку в военкомат окупантов.
К счастью, парня удалось спасти из оккупации. Сейчас он находится в безопасности и получает всю необходимую помощь.
Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
В Харьковской области двое подростков подорвались на неизвестном предмете
29 мая 2026, 22:46Враг нанес повторные удары по объектам "Нафтогаза" на Сумщине и Харьковщине
29 мая 2026, 22:22170 тысяч долларов в тайнике: суд избрал меру пресечения для коррумпированных сотрудников БЭБ
29 мая 2026, 21:59В Харьковской области блогер убивал лисиц ради просмотров
29 мая 2026, 21:40В Днепропетровской области "накрыли" канал продажи опасного оружия
29 мая 2026, 21:20Одессит за 8 тысяч долларов продал "свободный путь за границу"
29 мая 2026, 21:00В Днепре задержали поджигателя автомобиля
29 мая 2026, 20:44Харьковского автомеханика, корректировавшего удары "Геранями", отправили в тюрьму
29 мая 2026, 20:15Верховный Суд поставил точку по делу об убийстве в Кировоградской области
29 мая 2026, 19:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все блоги »