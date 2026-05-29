На оккупированной Херсонской области россияне угрожали 17-летнему украинцу мобилизацией

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

Как рассказал Александр Прокудин , на оккупированной территории 17-летнего парня несколько раз обыскали русские солдаты. В частности, проверяли его телефон. Его заставили получить российский паспорт и угрожали за неявку в военкомат окупантов.



К счастью, парня удалось спасти из оккупации. Сейчас он находится в безопасности и получает всю необходимую помощь.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.