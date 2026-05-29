В Полтаве чиновники "нагрели" миллионы на закупках для ТЦК

В Полтаве будут судить чиновников горсовета и предпринимателя. Речь идет о хищении более 5,3 млн грн на закупки спутниковых телефонов для ТЦК и СП

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году бывший глава Департамента городского совета, занимавшийся вопросами обороны в регионе. В сговоре с предпринимателем они организовали закупку 70 спутниковых телефонов с сим-картами и годовым пакетом минут для нужд ТЦК и СП.

В схему привлекли еще двух человек: специалиста по публичным закупкам и материально ответственное лицо. В результате более 5,3 миллионов гривен были перечислены на счет общества. Однако технику военным так и не передали.

"В дальнейшем злоумышленники вывели полученные средства наличными и распределили между собой, таким образом легализовав. На основании собранных доказательств фигурантам было сообщено о подозрении", - говорят в полиции.

