12:14  29 мая
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 18:59

Вступили в "Единую Россию" и ЛДПР: двое херсонских "депутатов" пойдут под суд

29 мая 2026, 18:59
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Херсонской областной прокуратурой в суд направлены два обвинительных акта в отношении двух жителей региона по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, оба обвиняемых добровольно вошли в состав незаконных представительных органов власти, созданных российской оккупационной администрацией.

Первая обвиняемая еще в сентябре 2023 года заняла должность "депутата совета депутатов Чаплынского муниципального округа первого созыва".

Впоследствии ее избрали членом постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам. Используя свой статус, она активно сотрудничала с центром партии "Единая Россия" - участвовала в пропагандистских акциях, проводила приемы граждан, создавая видимость заботы оккупационных властей о населении.

Второй обвиняемый в октябре 2024 года стал так называемым "депутатом совета депутатов Генического муниципального округа первого созыва от партии ЛДПР". Он активно участвовал в публичных мероприятиях, где выступал и вручал награды от имени оккупационных властей. Также участвовал в заседаниях совета, голосовал за бюджетные решения и публично демонстрировал поддержку оккупационного режима.

Оба обвиняемых осознавали противоправность своих действий, но систематически способствовали функционированию и легитимизации оккупационных органов власти в Херсонской области.

Пока они находятся в розыске, будут судить их заочно.

Напомним, что в Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию. По данным следствия, 52-летний подозреваемый во время оккупации Херсона в июле 2022 года трудоустроился "видеооператором" в так называемое "Государственное унитарное предприятие "Херсонская областная телерадиокомпания "Таврия".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон депутат коллаборант суд
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Угрожал прохожим и напал на патрульных: в Киеве задержали дебошира
29 мая 2026, 18:51
В Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию
29 мая 2026, 18:17
Херсон под обстрелами: девять раненых в результате атак врага
29 мая 2026, 17:57
СБУ ударили по объекту разведки ФСБ в Краснодарском крае
29 мая 2026, 17:35
Полицейские зверски пытали задержанного в Днепре: пострадавший оказался в реанимации
29 мая 2026, 17:32
В Херсоне объявлены подозрения палачам, которые издевались над гражданскими в захваченном участке
29 мая 2026, 17:20
Прокуратура через суд вернула в бюджет Киева 345 тысяч гривен переплаты за "фиктивные" работы
29 мая 2026, 16:56
Смертельное ДТП в Харькове: заместитель мэра получил подозрение
29 мая 2026, 16:35
На Буковине депутат и полицейский организовали "трафик" лиц, уклоняющихся от призыва, в Румынию
29 мая 2026, 16:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »