Вступили в "Единую Россию" и ЛДПР: двое херсонских "депутатов" пойдут под суд

Фото: Херсонская областная прокуратура

Херсонской областной прокуратурой в суд направлены два обвинительных акта в отношении двух жителей региона по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, оба обвиняемых добровольно вошли в состав незаконных представительных органов власти, созданных российской оккупационной администрацией.

Первая обвиняемая еще в сентябре 2023 года заняла должность "депутата совета депутатов Чаплынского муниципального округа первого созыва".

Впоследствии ее избрали членом постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам. Используя свой статус, она активно сотрудничала с центром партии "Единая Россия" - участвовала в пропагандистских акциях, проводила приемы граждан, создавая видимость заботы оккупационных властей о населении.

Второй обвиняемый в октябре 2024 года стал так называемым "депутатом совета депутатов Генического муниципального округа первого созыва от партии ЛДПР". Он активно участвовал в публичных мероприятиях, где выступал и вручал награды от имени оккупационных властей. Также участвовал в заседаниях совета, голосовал за бюджетные решения и публично демонстрировал поддержку оккупационного режима.

Оба обвиняемых осознавали противоправность своих действий, но систематически способствовали функционированию и легитимизации оккупационных органов власти в Херсонской области.

Пока они находятся в розыске, будут судить их заочно.

Напомним, что в Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию. По данным следствия, 52-летний подозреваемый во время оккупации Херсона в июле 2022 года трудоустроился "видеооператором" в так называемое "Государственное унитарное предприятие "Херсонская областная телерадиокомпания "Таврия".