Организаторам схемы уклонения от мобилизации в Днепре грозит до 9 лет тюрьмы

Правоохранители Днепра направили в суд обвинительные акты в отношении организатора и сообщника, наладивших схему незаконного снятия военнообязанных по учету

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Как сообщили правоохранители, используя коррупционные связи в военно-врачебных комиссиях и городских больницах, обеспечивали "клиентов" врачебными справками с фиктивными диагнозами.

Это позволяло им стать непригодными для службы, таким образом избежать мобилизации и уехать за границу. Теперь им может грозить до девяти лет лишения свободы.

В ноябре 2025 года правоохранители при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали посредника непосредственно при получении первого транша на сумму 10 000 долларов.

Также стражи порядка задержали и самого организатора.

Тогда полицейские изъяли более 1 млн грн наличными, медицинские документы по шести военнообязанным, люксовые часы, черные записи. На основании собранных доказательств обоим сообщили о подозрении.

В настоящее время обвинительные акты в отношении организатора и сообщника направлены в суд по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

