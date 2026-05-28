28 мая 2026, 14:20

В Харькове мужчина сам сделал себе бронирование от мобилизации

Фото: Национальная полиция
В Харькове мужчина получил подозрение из-за подделки документов. Речь идет об «отсрочке» от службы и фиктивной работе на железной дороге.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Это произошло на мобильном блокпосте в Новобаварском районе Харькова. Во время проверки документов 28-летний мужчина показал правоохранителям удостоверение об отсрочке. Однако выяснилось, что этот документ был подлогом.

В удостоверении также отмечалось, что мужчина якобы работает в Укрзализныце. Однако печати государственной администрации не соответствовали действительным. Теперь мужчина получил подозрение и ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

