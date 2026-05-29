12:14  29 мая
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 19:45

Почти 30 атак в сутки: оккупанты обстреляли Кривой Рог и Никопольщину, есть раненые

29 мая 2026, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские военные почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии Кривой Рог и Никопольский район Днепропетровской области, пострадали шесть человек, есть повреждения

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая, Мировская общины.

Повреждены шесть многоэтажек, гимназия, инфраструктура, городской автобус и автомобиль.

Пострадали шесть человек, в частности, 55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, еще пять женщин находятся на амбулаторном лечении.

"В Кривом Роге изуродованы автобус и легковушка", - добавил глава ОВА.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрел оккупанты
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
В Днепре задержали поджигателя автомобиля
29 мая 2026, 20:44
Харьковского автомеханика, корректировавшего удары "Геранями", отправили в тюрьму
29 мая 2026, 20:15
Верховный Суд поставил точку по делу об убийстве в Кировоградской области
29 мая 2026, 19:59
В Полтаве чиновники "нагрели" миллионы на закупках для ТЦК
29 мая 2026, 19:30
Задержан киевлянин, торговавший гранатометами и боеприпасами
29 мая 2026, 19:10
Вступили в "Единую Россию" и ЛДПР: двое херсонских "депутатов" пойдут под суд
29 мая 2026, 18:59
Угрожал прохожим и напал на патрульных: в Киеве задержали дебошира
29 мая 2026, 18:51
В Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию
29 мая 2026, 18:17
Херсон под обстрелами: девять раненых в результате атак врага
29 мая 2026, 17:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »