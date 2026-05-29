Почти 30 атак в сутки: оккупанты обстреляли Кривой Рог и Никопольщину, есть раненые

Российские военные почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии Кривой Рог и Никопольский район Днепропетровской области, пострадали шесть человек, есть повреждения

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая, Мировская общины.

Повреждены шесть многоэтажек, гимназия, инфраструктура, городской автобус и автомобиль.

Пострадали шесть человек, в частности, 55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, еще пять женщин находятся на амбулаторном лечении.

"В Кривом Роге изуродованы автобус и легковушка", - добавил глава ОВА.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.