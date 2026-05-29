В Харьковской области блогер убивал лисиц ради просмотров

В Харьковской области разоблачили живодера. Он жестоко убивал лисиц, а видео с расправой публиковал в соцсетях ради просмотров

Об этом сообщает "Думка".

42-летний житель Люботина Харьковского района привлекал диких лис в ниточные сетки-ловушки. Затем он специально приводил к ним свою собаку охотничьей породы ягдтерьер. Пока пес наносил лисам смертельные травмы, мужчина снимал это на видео.

Однажды он и сам ударил лису по голове ружьем. Когда раненое животное пыталось убежать, мужчина открыл по нему огонь и снова натравил собаку. Таким образом, к сожалению, погибли по меньшей мере пять животных.

"Видео жестокого обращения с животными мужчина публиковал на собственном YouTube-канале и странице в Facebook. Пока ему сообщили о подозрении по статье о жестоком обращении с животными", - сообщили правоохранители.

